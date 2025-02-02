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14:02, 2 февраля 2025Из жизни

Сурок Сергей сделал предсказание о погоде в России

Сурок Сергей из тульского экзотариума предсказал теплую и раннюю весну в России
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Подопечный тульского областного экзотариума сурок Сергей предсказал теплую и раннюю весну. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Сообщается, что Сергей активно вышел к миске с едой в День Сурка — согласно традиции, это значит, что весна в Россию придет рано и будет теплой. Если бы Сергей не торопился, а шел к лакомствам лениво и сонно, то это бы означало, что скорого прихода тепла ждать не стоит.

Сообщается также, что суркам дали на завтрак хлеб, грецкие орехи, яблоки, перец, капусту, морковь и огурцы. На опубликованном ролике видно, как Сергей радостно принялся завтракать угощениями.

Ранее стало известно, что в Чечне выпущенный на свободу волк сам нашел хозяина, вырастившего его. Зверь вернулся после двух лет жизни в дикой природе.

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