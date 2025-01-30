Волк вернулся к вырастившему его россиянину после двух лет в дикой природе

В Чечне выпущенный на свободу волк сам нашел хозяина через два года

В Чечне волк сам нашел вырастившего его мужчину после двух лет в дикой природе. Об этом пишет Mash Gor.

Россиянин Хасан уже некоторое время занимается реабилитацией диких животных, в частности, волков. Несколько лет назад ему из Осетии привезли волчонка, который остался сиротой. Поскольку он не выжил бы без матери, Хасан взял его к себе и выкормил. Волчонок вырос в крупного здорового волка. Мужчина решил, что такому зверю нужно жить в дикой природе — найти свою стаю и стать ее вожаком. В 2023 году Хасан увез волка в горы и навсегда попрощался с ним. Однако выпущенный на свободу зверь не пожелал расставаться с хозяином.

Волк скитался два года. А в январе 2025 года сам нашел дорогу домой и вернулся к Хасану. Хищник не одичал за это время. Он по-прежнему ластится к людям и даже играет с детьми, словно обычный пес.

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