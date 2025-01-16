Собака спасла проехавшую сотни километров в вагоне с углем кошку

В Улан-Удэ железнодорожники спасли кошку, которую хозяин бросил в вагоне с углем

В Улан-Удэ железнодорожники нашли в вагоне с углем кошку в рюкзаке и спасли ее. Об этом пишет Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Бесхозный предмет в грузовом вагоне удалось обнаружить благодаря автоматической системе осмотра подвижного состава. В целях безопасности вагон отцепили от поезда, у нему направили кинолога с собакой. Пес не учуял взрывчатку, но очень заинтересовался рюкзаком.

Удивившись реакции собаки, сотрудники транспортной полиции открыли рюкзак и увидели внутри истощенную испуганную кошку. Судя по состоянию, животное проехало в вагоне не одну сотню километров. Состав, в котором нашли кошку, следовал из Кузбасса в направлении Дальнего Востока. По всей видимости, там ее бросил бывший хозяин.

Кошку отвезли к ветеринару, где ей оказали необходимую помощь. После этого ее забрал себе один из сотрудников вокзала.

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