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16:04, 9 января 2025Из жизни

В столице спасли просидевшего неделю в «застенке» котенка

В Москве кот застрял в вентиляции между квартирами и провел там все каникулы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Москве кота спасли из «застенка» между квартирами, где он провел неделю. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Инцидент произошел в многоквартирном доме на Осеннем бульваре. Хозяева квартиры услышали жалобное мяуканье еще 2 января, но решили что кот кричит в соседней квартире. Они уехали отдыхать на все новогодние каникулы и вернулись в столицу только через неделю. Снова услышав мяуканье, они заподозрили, что животное застряло где-то в вентиляции, и обратились в МЧС.

Прибывшие на место спасатели определили, что кот каким-то образом попал в вентиляционный канал между квартирами. С разрешения хозяев они демонтировали розетку и при помощи камеры установили местонахождение кота, который оказался еще котенком. Спасателям пришлось проделать дыру в стене, чтобы вытащить животное. Владельца неделю просидевшего без еды и воды котенка обнаружить не удалось. В итоге его забрал себе командир экипажа.

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Ранее сообщалось, что котенок спас украинца, бежавшего от мобилизации через горную границу с Румынией. 28-летний мужчина пересек границу, но скатился в глубокий овраг и провел в снегу более суток при отрицательной температуре. Когда до него добрались спасатели, то обнаружили за пазухой у уклониста котенка, который все это время согревал хозяина.

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