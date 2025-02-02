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17:29, 2 февраля 2025Из жизни

Сурок Фил предсказал позднюю весну

Сурок Фил из Пенсильвании предсказал еще шесть недель зимы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alan Freed / Reuters

В США сурок Фил предсказал позднюю весну. Об этом пишет американский телеканал CBS.

2 февраля в городе Панксатони в штате Пенсильвания отпраздновали День сурка. Согласно поверью, если грызун в этот день видит свою тень и прячется в норе, то это значит, что зима кончится нескоро. Если же животное спокойно покидает нору, то весна будет ранней.

«Готовьтесь еще к шести неделям зимы в этом году», — зачитал предсказание Фила один из организаторов мероприятия.

Сурок предсказывает погоду уже почти 140 лет. Отмечается, что в период с 2014 по 2023 год Фил оказывался прав всего в 30 процентах случаев.

Ранее 2 февраля сообщалось, что сурок Сергей из тульского экзотариума сделал прогноз о погоде в России. Согласно ему, весна в стране будет ранней и теплой.

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