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12:54, 2 февраля 2025Экономика

Трампа предупредили об опасности заиграться с тарифами

Пушков: Трамп рискует заиграться с тарифами и санкциями
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп рискует заиграться с тарифными войнами и угрозами применения санкций. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, последствиями такой политики может стать подорожание товаров внутри самих США так как канадский, мексиканский и китайский импорт широко используются в американском производстве. Кроме того, экономический диктат и финансовые угрозы Трампа могут спровоцировать антагонизм к США во всех государствах, которых затронет политика нового президента США. Как следствие, репутация и позиции Соединенных Штатов ухудшатся.

Также Пушков считает, что президент США, развязав тарифные войны с ближайшими соседями и КНР, обесценил свои угрозы ввести 100-процентные пошлины на товары из государств БРИКС, если там начнут разрабатывать системы взаимных платежей, исключающих доллар.

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«Нам эти угрозы изначально представлялись избыточными и неосуществимыми, рассчитанными на внешний эффект», — заметил Пушков.

Он уверен, что если США введут 100-процентные тарифы, то это прервет торговлю со странами БРИКС, вынудит их уйти с американского рынка и переориентироваться на других торговых партнеров.

«Это стало бы крупнейшей акцией экономической и политической самоизоляции за всю историю Америки. США со всей очевидностью не могут себе этого позволить», — сказал Трамп.

Ранее директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй заявил, что ответные меры Китая, принятые после новых пошлин Трампа, заставят американскую экономику столкнуться с последствиями.

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