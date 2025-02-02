Последствия ответных мер Китая на пошлины Трампа объяснили

Политолог Ивэй: США столкнутся с последствиями из-за пошлин Трампа

Ответные меры Китая, принятые после новых пошлин президента США Дональда Трампа, заставят американскую экономику столкнуться с последствиями. Об этом заявил директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй, передает РИА Новости.

По его словам, стратегия Трампа направлена на вынуждение своих торговых партнеров уступить. Однако экономика США может не выдержать такого удара, поэтому 90 процентов издержек от тарифов лягут на плечи потребителей в США.

«Ему все же надо заботиться об экономике страны», — заявил Ивэй. Политолог отметил, что в реальности этими пошлинами Трамп выполняет свои предвыборные обещания по «поддержке простых американцев и традиционных ценностей».

Ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что оппоненты Трампа внутри США попытаются превратить Украинский конфликт в его личную войну во Вьетнаме, «из которой не будет выхода». «Чем президент Трамп рискует здесь — чем больше власти будет в руках "глубинного государства" и оборонно-промышленного комплекса, тем сильнее они будут стараться заманить вас, мистер президент, в конфликт, из которого вам не убежать», — объяснил профессор.