Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:41, 2 февраля 2025Мир

Последствия ответных мер Китая на пошлины Трампа объяснили

Политолог Ивэй: США столкнутся с последствиями из-за пошлин Трампа
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Ответные меры Китая, принятые после новых пошлин президента США Дональда Трампа, заставят американскую экономику столкнуться с последствиями. Об этом заявил директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй, передает РИА Новости.

По его словам, стратегия Трампа направлена на вынуждение своих торговых партнеров уступить. Однако экономика США может не выдержать такого удара, поэтому 90 процентов издержек от тарифов лягут на плечи потребителей в США.

«Ему все же надо заботиться об экономике страны», — заявил Ивэй. Политолог отметил, что в реальности этими пошлинами Трамп выполняет свои предвыборные обещания по «поддержке простых американцев и традиционных ценностей».

Ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что оппоненты Трампа внутри США попытаются превратить Украинский конфликт в его личную войну во Вьетнаме, «из которой не будет выхода». «Чем президент Трамп рискует здесь — чем больше власти будет в руках "глубинного государства" и оборонно-промышленного комплекса, тем сильнее они будут стараться заманить вас, мистер президент, в конфликт, из которого вам не убежать», — объяснил профессор.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал позорным одно решение Запада

      Трампа предупредили об опасности заиграться с тарифами

      Украинская певица на вечеринке россиян в Монако призвала донатить ВСУ

      Путин заявил о непричастности современного немецкого общества к преступлениям нацистов

      В «Роснано» высказали позицию по делу топ-менеджеров компании

      По Крымскому мосту временно перекрыли движение

      Польский солдат вышел на белорусскую границу и совершил суицид

      Последствия ответных мер Китая на пошлины Трампа объяснили

      Путин заявил о запрещающей альтернативные партии «политической мелюзге» в Европе

      Зеленский назвал украинскую армию бонусом для НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше