Трампа предупредили о превращении Украины в «его личный Вьетнам»

Профессор Малинен: Конфликт на Украине рискует стать для Трампа личным Вьетнамом

Противники президента США Дональда Трампа внутри страны попытаются превратить конфликт на Украине в его личную войну во Вьетнаме, из которой не будет выхода. Об этом на своем канале на платформе Rumble заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«Чем президент Трамп рискует здесь — чем больше власти будет в руках "глубинного государства" и оборонно-промышленного комплекса, тем сильнее они будут стараться заманить вас, мистер президент, в конфликт, из которого вам не убежать», — сказал он.

Малинен добавил, что у него вызывает тревогу отход американского лидера от уверенной предвыборной риторики в вопросе украинского конфликта и повторение тезисов западной пропаганды об огромных потерях Российской армии и тяжелом состоянии экономики РФ. Он призвал Трампа смотреть на «реальное положение вещей».

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог оценил потери Украины в ходе СВО. По его словам, Украина за почти три года потеряла больше солдат, чем США во время войн во Вьетнаме и в Корее вместе взятых.