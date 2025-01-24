Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:54, 24 января 2025Мир

В США оценили потери Украины в ходе СВО

Келлог: Украина в ходе СВО потеряла больше солдат, чем США во Вьетнаме и в Корее
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Carlos Barria / Reuters

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox оценил потери Украины в ходе специальной военной операции (СВО).

По его словам, Украина за почти три года потеряла больше солдат, чем США во время войн во Вьетнаме и в Корее в совокупности.

Ранее сообщалось, что с момента вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины потеряли до 54 тысяч солдат, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 бронетранспортеров, а также 13 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 6 MLRS, которые были произведены в США.

22 января The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Хорошо, что Трамп так сказал». Помощник Путина одобрил взгляды Трампа на роль СССР в борьбе с фашизмом

      Трамп позвонил премьеру Дании и потребовал отдать Гренландию

      США решили приостановить финансирование почти всей зарубежной помощи

      В США оценили потери Украины в ходе СВО

      Губерниев высказался о завершении карьеры братьями Бе

      В США призвали Трампа рассекретить материалы дела Эпштейна

      В Словакии началась масштабная акция протеста против политики Фицо

      Риторику США о России назвали устаревшей на 20 лет

      Успех Трампа на переговорах по Украине оценили

      Появились кадры обрушения жилого дома в Турции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше