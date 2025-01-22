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13:44, 22 января 2025Россия

Раскрыты потери ВСУ среди личного состава и техники в Курской области

Минобороны России: За сутки ВСУ потеряли более 390 бойцов в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 390 бойцов в Курской области. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Помимо потерь среди личного состава, украинские войска лишились четырех танков, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, одного БТР, станции радиоэлектронной борьбы, шести пунктов управления беспилотниками и шести артиллерийских орудий.

С момента вторжения в Курскую область противник потерял до 54 000 солдат, 313 танков, 237 БМП, 179 БТР, а также 13 РСЗО HIMARS и шесть MLRS, которые были произведены в США.

Ранее председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов заявил, что Вооруженные силы Украины готовят очередное наступление в Курской области в ближайшие дни.

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