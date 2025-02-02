Трюдо заявил о шоке канадцев от действий Трампа

Трюдо: Канадцы шокированием решением США выбрать их в качестве мишени

Канадцы шокированы решением президента США Дональда Трампа выбрать Оттаву в качестве мишени. Об этом на пресс-конференции заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Канадцы ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени», — прокомментировал он решение Трампа ввести импортные пошлины на товары из Канады.

Трюдо подчеркнул, что Вашингтону и Оттаве следует действовать сообща и вместе решать общие задачи в «других частях света».

Ранее премьер Канады предупредил, что США столкнутся с «реальными последствиями» введения 25-процентных пошлин. Трюдо также обвинил Вашингтон в нарушении соглашения о свободной торговле между странами.

