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13:28, 2 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе арестовали вора в законе из-за драки на пляже

В Башкирии арестовали вора в законе Станислава Куликова из-за драки на пляже
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Башкирии арестовали вора в законе из-за драки на пляже. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации источника, местный бизнесмен Станислав Куликов обвиняется избиении семьи, отдыхавшей на пляже в Иглинском районе республики.

Shot пишет со ссылкой на неназванные источники, что пруд принадлежит жене Куликова. По этой причине он решил прогнать туристов. Близкие утверждали, что Куликов защищал супругу.

Издание сообщает, что в 2022-м Куликову был присвоен статус вора в законе. Это означает закрепление сферы влияния на территории Башкирии. Помимо статьи о хулиганстве, Куликову теперь вменяют «занятие высшего положения в преступной иерархии». Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области задержали двух братьев Кумище, один из которых был соратником «ночного губернатора» Санкт-Петербурга и главы Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ) Владимира Барсукова (Кумарина). Речь идет о 62-летнем Олеге и 54-летнем Константине Кумище.

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