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16:48, 31 января 2025Силовые структуры

В российском регионе задержан соратник «ночного губернатора» Петербурга

В Ленобласти задержан соратник Кумарина — «ночного губернатора» Петербурга
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали двух братьев Кумище, один из которых был соратником «ночного губернатора» Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина). Об этом сообщает «47news».

По данным издания, речь идет о 62-летнем Олеге и 54-летнем Константине Кумище. Их поймали в поселке имени Морозова. Оба брата ранее были неоднократно судимы. Именно Олег Кумище является одним из восьми членов Тамбовской преступной группировки (ОПГ). В 2009 году он вместе с Кумариным был осужден по делу о рейдерском захвате универсама «Смольнинский» и кафе «Петербургский уголок». Тогда суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, а Кумарина — к 14 годам.

По информации «47news», сейчас обоим братьям Кумище вменяется мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021 году они обманули 50-летнюю женщину и завладели ее квартирой, расположенной в доме на улице Хесина. Недвижимость перешла им по договору купли-продажи за два миллиона 787 тысяч 190 рублей, однако женщина денег так и не получила.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по заявлению об исчезновении бывшего совладельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Сергея Васильева, пережившего покушение, организованное лидером Тамбовской ОПГ Владимиром Барсуковым (Кумариным).

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