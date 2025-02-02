В Чехии отреагировали на обвинения премьера Словакии

Бывший президент Чехии Земан выразил поддержку премьеру Словакии Фицо

Бывший чешский президент Милош Земан выразил поддержку премьер-министру Словакии Роберту Фицо, обвинившему Чехию во вмешательстве в дела его страны. Об этом сообщает агентство СТК.

Вскоре после этого Земан провел встречу со словацким министром иностранных дел Юраем Бланаром, в ходе которой они обсудили отношения Праги и Братиславы.

«Собеседники сошлись во мнении о важности максимально хороших отношений между двумя соседними государствами, которые в последнее время заметно охладились на правительственном уровне из-за разногласий по ряду позиций», — говорится в статье.

Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство во внутриполитические дела республики. Он также пожаловался, что образ словацких политиков, который создают чешские СМИ, выходит за пределы приличия.

В октябре глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага с недопониманием относится к заявлениям руководства Словакии о готовности наладить отношения с Россией. Он добавил, что «не пришло время» восстановить традиционные межправительственные контакты Праги и Братиславы.