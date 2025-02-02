В Европе заблокировали сайт «Артека»

Латвия закрыла доступ к сайту Международного детского центра «Артек»

Директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко заявил, что в Латвии лагерь назвали угрозой национальной безопасности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Федоренко, латвийские власти закрыли доступ к сайту с территории страны.

«Латвия закрыла доступ к сайту "Артека". Якобы мы создаем ложное представление о событиях в мире, а еще негативно влияем на различные группы общества, создавая угрозу национальной безопасности страны. Ничему уже не удивляемся», — написал он со ссылкой на решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).

Директор центра также отметил, что в «Артеке» детей учат дружбе, а «санкции не работают», потому что дети все равно едут.

Ранее стало известно, что посольство России в США отреагировало на санкции против «Артека».