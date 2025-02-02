Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:14, 2 февраля 2025Мир

В Европе заблокировали сайт «Артека»

Латвия закрыла доступ к сайту Международного детского центра «Артек»
Андрей Шеньшаков
СюжетСанкции против России:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко заявил, что в Латвии лагерь назвали угрозой национальной безопасности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Федоренко, латвийские власти закрыли доступ к сайту с территории страны.

«Латвия закрыла доступ к сайту "Артека". Якобы мы создаем ложное представление о событиях в мире, а еще негативно влияем на различные группы общества, создавая угрозу национальной безопасности страны. Ничему уже не удивляемся», — написал он со ссылкой на решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).

Директор центра также отметил, что в «Артеке» детей учат дружбе, а «санкции не работают», потому что дети все равно едут.

Ранее стало известно, что посольство России в США отреагировало на санкции против «Артека».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил об огромных потерях ВСУ

      Катар выступил против предложения Трампа о переселении палестинцев из Сектора Газа

      Власти Мексики назвали тарифы Трампа «выстрелом в ногу»

      Зеленский признался в потере 100 миллиардов долларов от США

      Осужденный за наркотики Промес назвал главной мотивацией возвращение в Россию

      Россиянин без одежды разбил дверь автобуса и устроил дебош

      В российском регионе произошло серьезное ДТП с тремя машинами

      Российские туристы начали массово закупаться продуктами из-за циклона в одной стране

      Украине предсказали прекращение военной помощи

      Стало известно о плане ВСУ окружить Белгород

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше