Spiegel: ВСУ не могут сдержать продвижение армии России в Донбассе

Российская Армия продолжает свое продвижение в Донбассе, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии это остановить. Так положение армии Украины оценил немецкий журнал Der Spiegel.

«Фронт смещается медленно, но верно. [Российские] войска оттесняют окоп за окопом, село за селом. Ситуация паршивая», — указано в материале.

Отмечается, что на сегодняшний день даже те батальоны ВСУ, которые обычно занимались наступательными действиями, вынуждены сидеть в обороне и отбиваться от российских атак.

Ранее издание The Economist сообщило, что ВСУ, сталкиваясь со все большими проблемами из-за нехватки солдат и трудностей с мобилизацией и дезертирством, вынуждены «затыкать дыры» на фронте. «Мы бросаем батальоны в этот хаос и надеемся, что сможем каким-то образом остановить его», — рассказал командир в отставке с позывным Купол.