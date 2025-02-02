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16:32, 2 февраля 2025Россия

В Краснодаре бездомные собаки напали на мальчика

СК возбудил дело после нападения собак на 13-летнего мальчика в Краснодаре
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) РФ возбудило уголовное дело по факту нападения собак на 13-летнего мальчика в Краснодаре. Об этом в Telegram сообщает канал следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

«В социальных медиа были опубликованы сведения о том, что днем 31 января 2025 года на пересечении улиц Рымникской и Куликова поля в поселке Российском города Краснодара на 13-летнего мальчика, возвращавшегося из школы, напали бродячие собаки, укусив его за руку и причинив телесные повреждения. На помощь подростку подоспел прохожий, который отогнал собак», — говорится в публикации.

Отмечается, что после инцидента СК возбудил дело о халатности. «В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — указали в ведомстве.

В ноябре 2024 года в городе Сегежа бездомные собаки нанесли серьезные травмы 13-летней девочке.

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