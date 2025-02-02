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06:34, 2 февраля 2025Россия

В красноярской семье с четырьмя насмерть отравившимися детьми умер младенец

В красноярской семье с четырьмя скончавшимися от отравления детьми умер младенец
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В семье из поселка Красная Сопка Красноярского края умер грудной ребенок. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.

«Умер трехмесячный ребенок у семьи из поселка Красная Сопка. Тело обнаружили в его кроватке. Ребенок находился исключительно на грудном вскармливании. До этого на учете в медицинских учреждениях по состоянию здоровья не состоял», — рассказала она. Это уже пятый погибший ребенок в семье.

По предварительной информации, младенец захлебнулся во сне. В прокуратуре подчеркнули, что точную причину смерти покажет экспертиза. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

Утром 21 сентября 2024 года родители и четверо детей обратились за медицинской помощью в больницу с тошнотой, рвотой и болями в животе. Медикам не удалось спасти шестилетнюю девочку и 13-летнего мальчика. На следующий день скончалась 11-летняя девочка, а ночью 23 сентября не стало 12-летней девочки. Спустя полтора месяца после трагедии выжившие муж и жена вновь стали родителями — у них родился сын.

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