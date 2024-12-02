СК: дети под Красноярском погибли из-за неправильного использования дихлофоса

Судебно-медицинская экспертиза выяснила точную причину смерти четырех детей в Красной Сопке Назаровского района Красноярского края в сентябре этого года. О ее результатах «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

«Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — сообщили в ведомстве.

Семья попала в больницу после ужина

Об отравлении красноярской семьи стало известно утром 21 сентября — в этот день родители и четверо детей обратились за медицинской помощью в больницу с тошнотой, рвотой и болями в животе. Их госпитализировали. Однако медикам не удалось спасти шестилетнюю девочку и 13-летнего мальчика. На следующий день скончалась 11-летняя девочка, а ночью 23 сентября не стало 12-летней девочки.

Родителей поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. При этом, как оказалось, женщина была беременна еще одним ребенком. 23 сентября муж и жена пришли в сознание, 25 сентября их выписали из больницы. Примечательно, что когда все члены семьи почувствовали себя плохо, только мужчина принял лекарство от боли в животе.

Спустя несколько дней родственники отравившейся семьи нашли около их дома котенка без признаков жизни. Биологические материалы животного были отправлены на экспертизу. В результате исследования на шерсти питомца были найдены компоненты инсектицидов.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Рассматривалась версия об отравлении пельменями

По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ. Рассматривались сразу несколько версий произошедшего. Так, по одной из них, семья могла отравиться пельменями, купленными на ужин в местном магазине «Олимп». Примечательно, что пельмени, предварительно, производились не на заводе, а в самом магазине и продавались на развес. По другой версии, в приготовленную еду могло попасть опасное для жизни вещество.

Позже экспертиза показала, что смерть несовершеннолетних наступила в результате токсического действия неустановленного вещества. Кроме того, специалисты не нашли вредных веществ в продуктах, которые употребляла семья. В частности, ими были изучены пробы пельменей, куриного мяса, бульона, приправы, кетчупа, зельца, курицы с картофелем, тушеной рыбы, домашнего яйца и питьевой воды. Для установления точной причины трагедии были проведены дополнительные исследования.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Отравление связали с обработкой дома дихлофосом

Как оказалось, дом в селе Красная Сопка в Красноярском крае, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. По словам родителей, в это время дети находились на улице. После прогулки они вернулись домой, и мать начала готовить ужин.

Следователи нашли инсектицидное вещество на поверхности посуды. Экспертиза установила, что вещества из инсектицидного средства обладают токсическим и паралитическим действием и вызывают желудочно-кишечное расстройство.

При этом в Следственном комитете обратили внимание на то, что в ходе обыска в мусорном ведре были найдены два пустых баллона от дихлофоса, что свидетельствует о большом объеме израсходованного средства. Кроме того, на допросе глава семьи признался, что для проветривания дома была открыта лишь небольшая форточка. Позже мужчина также заявил, что в доме не работала вытяжка, вследствие чего были проблемы с вентиляцией. Так основной версией следствия стало несоблюдение правил использования отравляющего средства в быту, а отцу начала грозить уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности.

Производитель дихлофоса «Варан», компания «Сибиар», заверил, что его продукция сертифицирована и безопасна для потребителей при соблюдении инструкции по применению.

По степени воздействия на организм инсектицидные средства «Сибиар» являются малоопасными, концентрация активных компонентов достаточна для эффективной борьбы с насекомыми, но не может привести к серьезным последствиям для организма человека при применении по прямому назначению компания «Сибиар» производитель дихлофоса «Варан»

Однако из магазинов в поселке после смертельного отравления четверых детей изъяли все средства от насекомых.

Дядя отравившихся детей, в свою очередь, заявил о неправдоподобности версии с дихлофосом. По его словам, дом после использования средства проветривался минимум два часа, а затем еще какое-то время в дом не пускали детей.

Выжившие муж и жена похоронили четверых детей и вновь стали родителями

Похороны погибших в результате отравления детей прошли в поселке Красная Сопка 30 сентября. Прощание состоялось возле местного Дома культуры. На церемонии присутствовали местные жители. После этого детей похоронили на кладбище на территории поселка. Расходы на похороны и их организацию обеспечили местные власти.

Спустя полтора месяца после трагедии выжившие муж и жена вновь стали родителями — у пары родился сын. По имеющейся информации, малыш здоров, несмотря на то, что женщина перенесла тяжелое отравление на позднем сроке беременности. Семья живет у родственников.