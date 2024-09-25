СК назвал две основные версии отравления семьи в Красноярском крае

СК: в продуктах отравившейся в Красноярском крае семьи не нашли вредных веществ

Специалисты не нашли вредных веществ в продуктах, которые употребляла семья из поселка Красная Сопка перед отравлением. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

По данным СК, эксперты изучили пробы пельменей, куриного мяса, бульона, приправы, кетчупа, зельца, курицы с картофелем, тушеной рыбы, домашнего яйца и питьевой воды. Превышения нормируемых значений в них выявлено не было.

Основными версиями случившегося следователи называют употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление парами инсектицидного аэрозоля. Проведение судебных экспертиз для установления точной причины летального исхода, а также допрос свидетелей продолжается.

О том, что в Красноярском крае отравилась семья из шести человек, стало известно 21 сентября. В результате случившегося четверо детей не выжили.

Ранее стало известно, что в пробах отравившейся семьи были обнаружены следы средства от насекомых.