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11:24, 25 сентября 2024Россия

Родителей четверых насмерть отравившихся детей из Красноярского края выписали из больницы

Красноярский Минздрав: родителей насмерть отравившихся детей выписали домой

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Красноярском крае из больницы выписали родителей четверых насмерть отравившихся детей из деревни Красная Сопка Назаровского района. Об этом сообщил региональный Минздрав в беседе с ТАСС.

Продолжат ли супруги лечение амбулаторно дома, не уточняется.

Ранее стало известно, что к отравлению семьи из шести человек и последующей смерти четверых детей мог привести дихлофос от насекомых «Варан». Как сообщил «Ленте.ру» региональный Следственный комитет, в пробах рвоты отравившейся семьи обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых. При этом официально точная причина произошедшего пока не установлена.

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Об отравлении семьи из деревни Красная Сопка стало известно 21 сентября. После ужина россияне почувствовали себя плохо. В результате врачам удалось спасти только двоих взрослых. Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: употребление продуктов с неизвестным токсичным веществом и отравление парами инсектицидного аэрозоля. При этом в еде, изъятой из дома россиян, эксперты вредных веществ не обнаружили.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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