Дядя отравившихся под Красноярском детей объяснил неправдоподобность версии с дихлофосом

Дядя отравившихся под Красноярском детей: после дихлофоса семья проветрила дом

Дихлофос не мог стать причиной трагедии в поселке Красная Сопка Красноярского края, где после ужина отравилась семья Виноградовых из шести человек, так как после использования этого химиката дом проветрили. Так о неправдоподобности версии с дихлофосом высказался дядя отравившихся детей Алексей Виноградов, его слова приводит ТАСС.

По словам Виноградова, даже после проветривания помещения детей еще какое-то время не пускали в дом.

«Я не верю в версию отравления детей дихлофосом, потому что точно знаю, что дом после использования средства проветривался минимум два часа», — объяснил мужчина.

Вечером 20 сентября семья из шести человек отравилась пельменями, купленными в местном магазине. Детей спасти не удалось, их родители пришли в сознание в реанимации 23 сентября. Позже стало известно, что в пробах отравившейся семьи обнаружили следы средства от насекомых. Согласно предварительной информации, подобные вещества входят в состав дихлофоса.