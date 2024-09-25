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13:32, 25 сентября 2024Силовые структуры

В истории со смертельным отравлением под Красноярском появилась новая жертва

СК: около дома отравившейся красноярской семьи нашли мертвого котенка

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Красноярском крае родственники отравившейся семьи нашли около их дома котенка без признаков жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Новая жертва — домашний питомец семьи. Биологические материалы животного уже отправлены на экспертизу.

Ранее стало известно, что к отравлению семьи из шести человек и последующей смерти четверых детей мог привести дихлофос от насекомых «Варан». Как сообщил «Ленте.ру» региональный Следственный комитет, в пробах рвоты отравившейся семьи обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых. При этом официально точная причина произошедшего пока не установлена.

Об отравлении семьи из деревни Красная Сопка стало известно 21 сентября. После ужина россияне почувствовали себя плохо. В результате врачам удалось спасти только двоих взрослых. Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: употребление продуктов с неизвестным токсичным веществом и отравление парами инсектицидного аэрозоля. При этом в еде, изъятой из дома россиян, эксперты вредных веществ не обнаружили.

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      Екатерина Кашурникова
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