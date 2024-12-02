Раскрыта причина смерти четырех детей в российском городе

СК: причиной отравления семьи под Красноярском стали инсектициды

Смерть четырех детей в семье в Красноярском крае произошла из-за отравления инсектицидами. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Экспертиза показала, что смерть несовершеннолетних наступила из-за попадания в организм инсектицидного средства.

Сообщения об отравлении семьи из шести человек, проживающей в поселке Красная Сопка, появились 21 сентября. Врачи не смогли спасти четверых детей, их родители выжили. Согласно одной из первых версий, россияне употребили продукты с неизвестным токсичным веществом, но она так и не была подтверждена.

Следы вещества, входящего в состав средства от насекомых, нашли в пробах рвоты отравившейся семьи, рассказали «Ленте.ру» в СК. В свою очередь, производитель дихлофоса «Варан», который россияне применяли в доме, заявил, что концентрация активных компонентов спрея не может привести к серьезным последствиям для организма человека при применении по прямому назначению