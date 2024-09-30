В Красной Сопке под Красноярском похоронили четверых насмерть отравившихся детей

В поселке Красная Сопка Красноярского края похоронили четверых насмерть отравившихся детей. Об этом пишет ТАСС.

По словам корреспондента агентства, прощание прошло возле местного Дома культуры. На церемонии присутствовали местные жители. После этого детей похоронили на кладбище на территории поселка.

Расходы на похороны и их организацию обеспечили местные власти.

Ранее отец отравившихся детей признался, что распылил во всех комнатах дома средство от насекомых, после чего плохо проветрил помещения, открыв одну форточку. Когда все члены семьи почувствовали себя плохо, мужчина единственный принял лекарство от боли в животе.

Об отравлении семьи из шести человек в поселке Красная Сопка Красноярского края стало известно 21 сентября. В результате врачам не удалось спасти трех девочек в возрасте 6, 11 и 12 лет, а также 13-летнего мальчика. Их родители выжили. Согласно одной из первых версий, россияне употребили продукты с неизвестным токсичным веществом, однако проведенные экспертизы ее не подтвердили.

Приоритетной версией отравления россиян в региональном Следственном комитете назвали попадание в их организм неустановленного средства от насекомых. Как рассказали «Ленте.ру» в ведомстве, следы вещества, входящего в состав таких аэрозолей, нашли в пробах рвоты пострадавших. В свою очередь, производитель дихлофоса «Варан», который распыляли в доме семьи, заверил, что концентрация активных компонентов спрея не может привести к серьезным последствиям для организма человека при применении по прямому назначению.