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14:49, 14 ноября 2024Россия

В похоронившей четверых насмерть отравившихся детей российской семье родился ребенок

В семье насмерть отравившихся детей из Красноярского края родился ребенок
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: zelle duda / Unsplash

В российской семье из поселка Красная Сопка Красноярского края, в которой четверо детей насмерть отравились средством против насекомых, родился сын. Об пишет RT в Telegram со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Как рассказали в главке, во время отравления мать ребенка была беременна. Сейчас семья с малышом живут у своих родственников. Мальчик, по информации издания, здоров.

Четверых отравившихся детей похоронили 30 сентября в Красной Сопке. На траурную церемонию собрались многие жители поселка. Все расходы оплатили местные власти.

Об отравлении семьи из шести человек в Красноярском крае стало известно 21 сентября. Россияне почувствовали себя плохо после семейного ужина. В результате выжили только взрослые. Врачам не удалось спасти трех девочек в возрасте 6, 11 и 12 лет, а также 13-летнего мальчика. Изначально предполагалась, что причиной произошедшего стали продукты с неизвестным токсином, однако проведенные экспертизы ее не подтвердили.

29 октября Следственный комитет России сообщил, что на поверхности посуды, из которой ела семья, обнаружены компоненты инсектицидного средства. В свою очередь, отец детей признался, что в день происшествия распылил во всех комнатах дома средство от насекомых, после чего плохо проветрил помещения, открыв одну форточку. Когда все члены семьи почувствовали себя плохо, мужчина единственный принял лекарство от боли в животе.

ЖЗЛ
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