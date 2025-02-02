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16:09, 2 февраля 2025Россия

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинских беспилотников

Минобороны заявили об уничтожении четырех дронов над регионами России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Минобороны заявили об уничтожении четырех дронов на регионами России 2 февраля. Об этом заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Сообщается о ликвидации двух дронов над Курской областью. Кроме того, один дрон был сбит над Белгородской областью. Еще один над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Они были сбиты в промежутке между 13:20 и 14:50 по московскому времени. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области. Никто из гражданского населения не пострадал.

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