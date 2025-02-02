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01:38, 2 февраля 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли планы США в отношении Зеленского

Дубинский: В США готовятся снять Зеленского с должности президента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

США планируют отправить президента Украины Владимира Зеленского в отставку. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал слова американского журналиста Такера Карлсона, назвавшего Зеленского диктатором. По мнению Дубинского, заявление репортера является началом кампании по «демонтажу» украинского лидера.

«Также это ставит вопрос о том, кому выделялась помощь с мая 2024-го, и с кем администрация [экс-президента США Джо] Байдена делилась секретными данными», — добавил он.

Ранее Карлсон заявил, что Зеленский установил на Украине диктатуру. Журналист аргументировал это тем, что глава государства не избран. Он также указал на запрет в стране одной из религиозных конфессий и языковой группы.

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