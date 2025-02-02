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15:11, 2 февраля 2025Россия

В российском регионе коты стали причиной пожара

В Карачаево-Черкесии коты стали причиной пожара в квартире
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: МЧС России

В Карачаево-Черкесии коты стали причиной пожара в квартире. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в столице региона — Черкесске. Питомцы опрокинули кулер, вода оттуда залила удлинетель. Начался пожар.

«Пожар на 36 квадратах потушили 12 специалистов и три единицы техники МЧС России», — заявили в ведомстве. Были эвакуированы две женщины и пять котов. Об их состоянии не сообщается.

Ранее в Адыгее пожар охватил отель «Даховская слобода». Возгорание произошло в сауне, а затем огонь распространился по остальным частям здания.

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