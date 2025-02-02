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03:02, 2 февраля 2025Мир

В США назвали имя третьего члена экипажа столкнувшегося с самолетом вертолета

Армия США назвала имя третьего члена экипажа врезавшегося в самолет вертолета
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petty Officer 1st Class Brandon / Keystone Press Agency / Global Look Press

В США назвали имя третьего погибшего члена экипажа военного вертолета Black Hawk, который врезался в пассажирский самолет в небе над Вашингтоном. Как сообщила Армия США, им была капитан Ребекка Лобах, сообщает CNN.

Уточняется, что 28-летняя Лобах была вторым пилотом вертолета. Она служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года. В ведомстве отметили, что у нее не было опыта развертываний в боевых условиях. В то же время у капитана имелись награды, включая медали «За заслуги перед армией», «За достижения в армии» и «За службу в национальной обороне».

До этого Пентагон опубликовал имена двух военных, но засекретил имя третьего члена экипажа по просьбе семьи.

Ранее американская газета Santa Monica Observer заявила, что одним из пилотов военного вертолета Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом, мог быть трансгендер (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ) Джо Эллис. Позднее он отверг слухи о причастности к авиакатастрофе над Вашингтоном.

Авиакатастрофа произошла 29 января около аэропорта имени Рональда Рейгана.

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