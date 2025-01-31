Пилот-трансгендер ответил на слухи о причастности к авиакатастрофе над Вашингтоном

Пилот-трансгендер отверг слухи о причастности к авиакатастрофе над Вашингтоном

Начало событий в новости В США назвали трансгендера возможным виновником авиакатастрофы над Вашингтоном

Пилот-трансгендер (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Джо Эллис отверг слухи о причастности к авиакатастрофе над Вашингтоном. Об этом сообщает Newsweek.

«В Интернете творится какое-то безумие, и меня называют одним из пилотов, виновных в крушении самолета в Вашингтоне», — написал Эллис в социальных сетях.

Пилот-трансгендер попросил жаловаться на публикации, где говорится, что он якобы управлял вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с самолетом в США.

Ранее американская газета Santa Monica Observer написала, что одним из пилотов военного вертолета Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом, мог быть трансгендер Джо Эллис. Отмечалось, что за день до трагедии Эллис опубликовал в соцсетях серию постов с осуждением исполнительного указа президента США Дональда Трампа, запрещающего трансгендерами проходить военную службу. При этом издание подчеркнуло, что, несмотря на внимание к ее личности в социальных сетях, информация официально не подтверждена властями.