Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:49, 31 января 2025Мир

Пилот-трансгендер ответил на слухи о причастности к авиакатастрофе над Вашингтоном

Пилот-трансгендер отверг слухи о причастности к авиакатастрофе над Вашингтоном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Начало событий в новости В США назвали трансгендера возможным виновником авиакатастрофы над Вашингтоном

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Пилот-трансгендер (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Джо Эллис отверг слухи о причастности к авиакатастрофе над Вашингтоном. Об этом сообщает Newsweek.

«В Интернете творится какое-то безумие, и меня называют одним из пилотов, виновных в крушении самолета в Вашингтоне», — написал Эллис в социальных сетях.

Пилот-трансгендер попросил жаловаться на публикации, где говорится, что он якобы управлял вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с самолетом в США.

Ранее американская газета Santa Monica Observer написала, что одним из пилотов военного вертолета Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом, мог быть трансгендер Джо Эллис. Отмечалось, что за день до трагедии Эллис опубликовал в соцсетях серию постов с осуждением исполнительного указа президента США Дональда Трампа, запрещающего трансгендерами проходить военную службу. При этом издание подчеркнуло, что, несмотря на внимание к ее личности в социальных сетях, информация официально не подтверждена властями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал раскрыл подробности высадки десанта под Киевом в начале СВО. В операции участвовали более 200 вертолетов

      Сарик Андреасян заявил о превосходстве над другими людьми

      Певица Ханна похвасталась фигурой в нижнем белье

      Половина датчан признали в США угрозу

      Пилот-трансгендер ответил на слухи о причастности к авиакатастрофе над Вашингтоном

      В российском городе совершено вооруженное ограбление банка

      Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»

      Популярная блогерша предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

      Четверых посредников по делу о взятке главы «Фонбет» заключили под стражу

      Красный крест прокомментировал расправу ВСУ над жителями села Русское Поречное

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше