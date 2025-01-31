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16:41, 31 января 2025Мир

В США назвали трансгендера возможным виновником авиакатастрофы над Вашингтоном

Santa Monica Observer: Пилотом вертолета Black Hawk был трансгендер Джо Эллис
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / AP

Одним из пилотов военного вертолета Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом, мог быть трансгендер (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Джо Эллис. Возможного виновника произошедшего назвала американская газета Santa Monica Observer.

«Джо Эллис, трансгендерная женщина, по слухам, была пилотом вертолета Black Hawk, который столкнулся в воздухе с самолетом American Airlines. Хотя ее личность привлекла значительное внимание в социальных сетях, информация остается официально неподтвержденной властями», — отмечает издание.

Дополнительно сообщается, что Эллис буквально за день до трагедии опубликовала в социальных сетях серию постов с осуждением исполнительного указа президента США Дональда Трампа, запрещающего трансгендерами проходить военную службу.

Ранее Трамп заявил, что администрация бывшего американского лидера Джо Байдена и политика разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) «довели до ручки» состояние гражданской авиации. Он предположил, что попытки нанять больше людей с ограниченными возможностями и диверсифицировать ряды Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) стали причиной авиакатастрофы.

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