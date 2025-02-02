В Белом доме вновь обвинили Китай в пандемии коронавируса

Разразившаяся в 2020 году пандемия коронавируса началась с утечки из биолаборатории в городе Ухань и обернулась для экономики США потерями в 14 триллионов долларов. Об этом сказано в опубликованном Белым домом документе с разъяснениями причин введения администрацией Дональда Трампа пошлин в отношении Канады, Китая и Мексики.

«Пандемия COVID-19 нанесла ущерб экономике США на сумму не менее 14 триллионов долларов, возникла в лаборатории в городе Ухань в Китае, что Коммунистическая партия Китая продолжает отрицать», — сказано в документе.

Ранее Дональд Трамп объявил о введении пошлин против Мексики, Канады и Китая. Для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов. Как сообщил телеканал CNN, введение пошлин может привести к росту издержек, нарушению цепочек поставок и потере рабочих мест.

В свою очередь Китай выразил сильное недовольство решением США ввести пошлины против страны. В Пекине выступили решительно против принятой Вашингтоном меры и призывают «исправить ошибочные действия».