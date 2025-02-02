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21:32, 2 февраля 2025Мир

В США раскритиковали заявление Зеленского об окончании конфликта с Россией

Экс-разведчик США Риттер раскритиковал слова Зеленского об окончании конфликта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / Andreas Stroh / Global Look Press

Американский экс-разведчик Скотт Риттер резко раскритиковал заявление Владимира Зеленского об окончании конфликта с Россией. Об этом он написал в соцсети X.

Бывший разведчик отреагировал на заявление главы киевского режима в интервью The Associated Press о том, что РФ якобы не хочет справедливого урегулирования конфликта на Украине.

«Закончить войну честно? О чем, черт возьми, идет речь? Избравшись президентом после предвыборных обещаний мира с Россией, вы сказали своим советникам, что собираетесь начать войну с ней. Ваше желание исполнилось», — посетовал Риттер.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о планах провести переговоры с Россией после того, как он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.

До этого украинский политик допустил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Киев пойдет по пути дипломатии, если Трамп сможет гарантировать Украине безопасность.

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