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12:09, 2 февраля 2025Бывший СССР

В Сумской области сообщили о масштабном пожаре на объекте инфраструктуры

В Сумской области Украины произошел масштабный пожар на объекте инфрастуктуры
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Сумской области Украины произошел масштабный пожар на объекте инфраструктуры. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны.

По информации ведомства, возгорание на месте уже ликвидировано. Тип объекта инфраструктуры не указывается.

Ранее в подконтрольной Украине части Запорожской области взрыв повредил объекты инфраструктуры. Сообщивший об этом назначенный Киевом глава Запорожской администрации Иван Федоров не уточнил, какие именно объекты пострадали.

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