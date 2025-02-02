В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

В подконтрольной Украине части Запорожской области в результате ударов повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Он не уточнил, какие именно объекты пострадали. По словам чиновника, за сутки атаке подверглись тринадцать населенных пунктов региона.

Ранее сообщалось о мощном пожаре в центре Харькова. Возгорание началось после взрыва, раздавшегося в городе около полуночи. Огонь охватил склады и производственные помещения на площади в две тысячи квадратных метров.