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04:40, 2 февраля 2025Бывший СССР

В Харькове после удара беспилотника начался мощный пожар

В центре Харькова после удара беспилотника начался мощный пожар
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В центре Харькова начался мощный пожар. Об этом сообщает издание «Общественное Харьков» в Telegram.

Представитель спасательной службы региона Евгений Василенко уточнил, что огнем охвачены склады и производственные помещения на площади в две тысячи квадратных метров. «Горят текстильные изделия, сырье из полиэфира», — добавил он.

Взрыв в Харькове раздался около полуночи. Остановить распространение последовавшего возгорания удалось лишь через полтора часа.

25 января координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские войска атаковали склад дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Харькова. Еще один прилет дрона пришелся в небольшое расположение, в котором находилось до 20 украинских военных.

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