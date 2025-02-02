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23:55, 2 февраля 2025Бывший СССР

В Тбилиси прошла очередная акция протеста

Участники митинга в Тбилиси переместились на проспект Руставели
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Участники акции протеста, которые пытались перекрыть центральную автомагистраль, переместились на проспект Руставели в Тбилиси перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости.

Акция началась в воскресенье днем, 2 февраля. Митингующие пытались перекрыть магистраль у въезда в Тбилиси. В ходе митинга были задержаны около 20 активистов, среди которых были оппозиционеры. МВД Грузии пока не делало никаких официальных заявлений.

Граждане страны требуют проведения новых парламентских выборов в стране, а также освобождения задержанных в ходе акций протестов митингующих.

27 января стало известно, что в Грузии возобновились антиправительственные акции протеста. Протесты в Грузии начались в Тбилиси 28 ноября прошлого года. Причиной стало объявление премьер-министром Ираклием Кобахидзе, что власти замораживают процесс открытия переговоров о вступлении в Евросоюз.

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