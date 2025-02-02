В Тбилиси прошла очередная акция протеста

Участники митинга в Тбилиси переместились на проспект Руставели

Участники акции протеста, которые пытались перекрыть центральную автомагистраль, переместились на проспект Руставели в Тбилиси перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости.

Акция началась в воскресенье днем, 2 февраля. Митингующие пытались перекрыть магистраль у въезда в Тбилиси. В ходе митинга были задержаны около 20 активистов, среди которых были оппозиционеры. МВД Грузии пока не делало никаких официальных заявлений.

Граждане страны требуют проведения новых парламентских выборов в стране, а также освобождения задержанных в ходе акций протестов митингующих.

27 января стало известно, что в Грузии возобновились антиправительственные акции протеста. Протесты в Грузии начались в Тбилиси 28 ноября прошлого года. Причиной стало объявление премьер-министром Ираклием Кобахидзе, что власти замораживают процесс открытия переговоров о вступлении в Евросоюз.