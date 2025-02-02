Венгрия заявила о возможности остановить евроинтеграцию Украины

Венгрия остановит вступление Украины в Евросоюз, если она не выполнит гарантии

Венгрия остановит евроинтеграцию Украины, если гарантии по энергобезопасности не будут выполнены. Об этом директор венгерского премьера Виктора Орбана сообщил в эфире радиостанции Kossuth.

По словам политического директора венгерского премьера Балажа Орбана, Будапешт в силах разрушить планы украинцев по вступлению в Евросоюз.

«Мы получили гарантии, но если они окажутся ложными, то Венгрии придется задуматься о более строгих и серьезных контрмерах. Если Украина подорвет интересы членов ЕС, то сближение Украины с Евросоюзом придется остановить», — заявил Орбан.

Известно, что Венгрия добилась от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности, без которых Будапешт отказывался продлевать санкции против России. Согласно договоренности, транзит российского топлива через Украину в Европу должен быть продолжен.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на ужесточение миграционной политики ФРГ словами «добро пожаловать».