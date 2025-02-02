Владелец наркошопа выпал из окна во время обысков

В Москве владелец наркошопа упал с 17-го этажа во время обысков

В Москве владелец одного из крупнейших наркошопов упал с 17-го этажа во время обысков. Об этом пишет Mash.

По их информации, задержанным был 38-летний владелец магазина запрещенных веществ. Он находился в разработке долгое время. Во время задержания мужчина не отрицал свою вину и сотрудничал со следствием.

Во время обысков он два часа показывал все, что находится у него в квартире. Однако в какой-то момент он упал с 17-го этажа. В результате случившегося мужчина не выжил. В квартире также обнаружили оружие с патронами и бронежилеты.

Ранее в Донецке программист взломал онлайн-магазин с запрещенными веществами и воровал амфетамин для себя и на перепродажу. Силовые структуры нашли у молодого человека дома доказательства. Было возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств»).