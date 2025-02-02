Владелец «Волгонефти-239» раскрыл число оставшихся танкеров серии

Владелец «Волгонефти-239»: Осталось лишь одно судно серии в исправном состоянии

Владелец танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре, рассказал, что осталось всего одно судно серии, которое не требуется ремонтировать. Эти данные он раскрыл РИА Новости.

По информации судовладельца, осталось всего пять танкеров этой серии: три находятся в ремонте, два судна сейчас в навигации. «Из них один танкер сейчас в Керчи — аварийный, скорее всего, там и будет ремонтироваться», — отметили в «Волгатранснефть». При этом, один находящийся на реке Дон танкер не требует ремонта и находится в исправном состоянии. «Танкеры, которые на отстое и не могут двигаться сейчас, будут ждать открытия навигации, чтобы по реке дойти до судоремонтных заводов», — уточнил представитель судовладельца.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации .7 января мазутные пятна достигли берегов Евпатории.