Володин заявил о планах посетить Индию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что планирует посетить Индию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что планирует посетить Индию. Об этом он сообщил в воскресенье, 2 февраля, в своем Telegram-канале.

«Вместе с коллегами планирую посетить Индию. Поездка должна была состояться изначально в декабре прошлого года, но по причине ковида ее пришлось отложить», — рассказал Володин. Он добавил, что сегодня прибудет в Нью-Дели, а завтра у него состоятся важные встречи и переговоры.

Спикер Госдумы также назвал Индию стратегическим партнером России. По его словам, страны связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее Володин перечислил законы и правила, которые вступили в силу в России с февраля. В частности, он напомнил, что материнский капитал вырос на 9,5 процента, теперь его максимальная сумма составит 912 тысяч рублей.