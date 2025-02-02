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09:20, 2 февраля 2025Россия

Володин заявил о планах посетить Индию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что планирует посетить Индию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что планирует посетить Индию. Об этом он сообщил в воскресенье, 2 февраля, в своем Telegram-канале.

«Вместе с коллегами планирую посетить Индию. Поездка должна была состояться изначально в декабре прошлого года, но по причине ковида ее пришлось отложить», — рассказал Володин. Он добавил, что сегодня прибудет в Нью-Дели, а завтра у него состоятся важные встречи и переговоры.

Спикер Госдумы также назвал Индию стратегическим партнером России. По его словам, страны связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее Володин перечислил законы и правила, которые вступили в силу в России с февраля. В частности, он напомнил, что материнский капитал вырос на 9,5 процента, теперь его максимальная сумма составит 912 тысяч рублей.

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