В Госдуме перечислили действующие с февраля законы

Володин перечислил законы, которые вступили в силу с февраля

С февраля в России вступили в силу ряд законов и правил, которые коснулись миллионов граждан. Эти изменения в своем Telegram-канале перечислил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин.

Володин напомнил, что материнский капитал вырос на 9,5%. Теперь его максимальная сумма составит 912 тысяч рублей. Он подчеркнул, что поддержка семей с детьми является приоритетом государства.

С 1 февраля индексация социальных выплат и страховых пенсий также будет доведена до 9,5%. Она будет оформлена задним числом, то есть формально не с 1 февраля, а с 1 января, уточнил председатель Госдумы.

Ранее Володин сообщил, что в России режим высылки незаконных мигрантов заработает с 5 февраля. Подробнее об изменениях в законодательстве читайте в материале «Ленты.ру».