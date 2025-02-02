Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили спустя час после приостановки. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении, опубликованном в 13:02 по московскому времени.

Движение автотранспорта по мосту перекрыли 2 февраля в 12:00 по московскому времени. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось об уничтожении в Черном море безэкипажного катера, который следовал в направлении Крыма. Перед этим над территорией Крыма уничтожили два украинских беспилотника.