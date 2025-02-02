Захарова призвала Агентство США по международному развитию помочь сначала Штатам

Захарова порекомендовала США преобразовать USAID в «Агентство помощи самим себе»

Вашингтону следует преобразовать Агентство США по международному развитию USAID для помощи непосредственно самим Соединенным Штатам. С таким заявлением на своем канале в Telegram выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Агентство США (...) международному развитию сломалось. Если соберутся чинить, то пусть сразу переделают в Агентство помощи самим себе», — порекомендовала дипломат, сыронизировав, что USAID в нынешнем виде представляет собой агентство «по вмешательству во внутренние дела суверенных государств».

Ранее USAID отправило получавшим гранты украинским организациям письма с требованиями немедленно остановить все проекты.