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10:34, 2 февраля 2025Мир

Захарова призвала Агентство США по международному развитию помочь сначала Штатам

Захарова порекомендовала США преобразовать USAID в «Агентство помощи самим себе»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Вашингтону следует преобразовать Агентство США по международному развитию USAID для помощи непосредственно самим Соединенным Штатам. С таким заявлением на своем канале в Telegram выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Агентство США (...) международному развитию сломалось. Если соберутся чинить, то пусть сразу переделают в Агентство помощи самим себе», — порекомендовала дипломат, сыронизировав, что USAID в нынешнем виде представляет собой агентство «по вмешательству во внутренние дела суверенных государств».

Ранее USAID отправило получавшим гранты украинским организациям письма с требованиями немедленно остановить все проекты.

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