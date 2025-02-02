Зеленский объяснил отсутствие личных встреч с Трампом

Зеленский заявил, что Трамп не встречался с ним из-за внутренних проблем

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему новый американский лидер Дональд Трамп до сих пор не встретился с ним. Об этом он рассказал в интервью агентству Associated Press.

По его словам, глава Белого дома с момента инаугурации 20 января был сосредоточен на внутренних проблемах США. Однако, уточнил украинский политик, его команда контактирует с администрацией Трампа на «общем уровне».

Также Зеленский раскрыл, что еще во время президентской кампании Трампа они провели телефонный разговор, в котором договорились встретиться в случае победы республиканца. Он выразил надежду, что что вскоре состоятся личные встречи для разработки более подробных соглашений.

В том же интервью Зеленский заявил, что планирует провести переговоры с Россией после встречи с Трампом. Он отметил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта нужно проводить с участием Москвы, Киева, Вашингтона и, желательно, Евросоюза.