Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров было бы очень опасным

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об опасности проведения переговоров по урегулированию конфликта без участия Киева. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press.

Глава государства отметил, что американский президент Дональд Трамп может оказать давление на российского коллегу Владимира Путина и «заставить» его согласиться на переговоры, пригрозив санкциями и продолжением поддержки Украины.

Он также сообщил, что Киев контактирует с администрацией Трампа, но пока только на «общем уровне». «Они [Россия и США] могут иметь свои отношения, но говорить об Украине без нас — это опасно для всех», — заключил Зеленский.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по конфликту на Украине. Он назвал условия переговоров и уточнил, что они должны основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте.