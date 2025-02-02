Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:01, 2 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский задался вопросом из-за одного пункта мирного плана по Украине

Зеленский не понял, для чего Запад хочет отправить на Украину миротворцев
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Западные союзники Киева не объяснили, с какой целью они хотят отправить миротворцев на Украину после завершения конфликта. Об этом в интервью Associated Press рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

«Представьте, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Что они будут делать, если будут российские удары? Что они будут делать? Каковы их мандаты?», — задался он вопросами из-за этого пункта мирного плана.

На вопрос журналиста о том, задавал ли Зеленский подобные вопросы президенту Франции Эммануэлю Макрону, который является инициатором этой идеи, он ответил, что Киев и Париж «все еще находятся в процессе этого диалога».

Ранее стало известно, что Великобритания изучит возможность размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на Украине. Об этом говорится в декларации о столетнем партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по зданию школы-интерната в Судже. Там могли находиться пленные мирные жители

      В Калужской области прошли похороны двух убитых лесничих

      Зеленский объяснил отсутствие личных встреч с Трампом

      Американский телеканал согласился передать властям стенограмму интервью Харрис

      В США назвали имя третьего члена экипажа столкнувшегося с самолетом вертолета

      Зеленский задался вопросом из-за одного пункта мирного плана по Украине

      Трамп объяснил введение пошлин для Канады и Китая угрозой со стороны мигрантов

      Зеленский назвал самый дешевый вариант помощи Украине

      Названы потери ВСУ в зоне СВО за январь

      Маск призвал Европу создать аналог MAGA

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше