Зеленский задался вопросом из-за одного пункта мирного плана по Украине

Зеленский не понял, для чего Запад хочет отправить на Украину миротворцев

Западные союзники Киева не объяснили, с какой целью они хотят отправить миротворцев на Украину после завершения конфликта. Об этом в интервью Associated Press рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

«Представьте, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Что они будут делать, если будут российские удары? Что они будут делать? Каковы их мандаты?», — задался он вопросами из-за этого пункта мирного плана.

На вопрос журналиста о том, задавал ли Зеленский подобные вопросы президенту Франции Эммануэлю Макрону, который является инициатором этой идеи, он ответил, что Киев и Париж «все еще находятся в процессе этого диалога».

Ранее стало известно, что Великобритания изучит возможность размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на Украине. Об этом говорится в декларации о столетнем партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной.