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00:59, 17 января 2025Мир

Великобритания изучит возможность размещения военных баз на Украине

Великобритания изучит возможность размещения военных баз на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Великобритания изучит возможность размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на Украине. Об этом говорится в декларации о столетнем партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной, опубликованной канцелярией на Даунинг стрит, 10 по итогам визита премьер-министра Кира Стармера в Киев, передает ТАСС.

В документе говорится, что Лондон будет работать с Киевом над определением общих военных потребностей, сотрудничать над расширением спектра возможностей и технологий, которые они смогут производить совместно. «Эти объекты могут быть использованы для укрепления собственных оборонных возможностей в случае существенной военной угрозы», — отмечается в документе.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в столетнем соглашении Великобритании и Украины есть тайные пункты. «Есть также и закрытая, сокровенная часть сделки. Все то, что действительно нам придает устойчивость, возможности развиваться», — отметил он.

16 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве. Отмечается, что подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

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