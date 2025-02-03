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17:45, 3 февраля 2025Россия

15-летний российский школьник сорвался с крыши и не выжил

В Нижнем Тагиле 15-летний школьник сорвался с крыши и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В городе Нижний Тагил Свердловской области 15-летний школьник сорвался с крыши дома и не выжил. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По данным российского издания, юношу обнаружили у многоэтажки на улице Пихтовой. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики не смогли реанимировать подростка.

В свердловском управлении Следственного комитета России пока произошедшее не комментировали.

До этого в Екатеринбурге 15-летнего школьника нашли в крови под окнами многоэтажного дома на улице Советской. Тогда следователи предположили, что несовершеннолетний мог выпасть из окна одной из квартир. Сохранить жизнь мальчику врачам не удалось.

Еще раньше подрабатывавшую официанткой 15-летнюю школьницу обнаружили под окнами многоэтажки в Екатеринбурге. Выяснилось, что девочка в день случившегося вернулась после занятий домой и заперлась в своей комнате.

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